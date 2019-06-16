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زوجة لينين الرملي: رئاسة الجمهورية تواصلت معنا للاطمئنان على صحته

الأحد 16/يونيو/2019 - 02:19 ص
زوجة لينين الرملي: رئاسة الجمهورية تواصلت معنا للاطمئنان على صحته
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نعيم يوسف
 
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كشفت الكاتبة الصحفية فاطمة المعدول، زوجة الكاتب الكبير لينين الرملي، عن حالته الصحية، معقبة: "لسة تعبان".

وأضافت "المعدول"، في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه محمد علي خير، أن رئاسة الجمهورية تواصلت معهم وهناك طبيب من الرئاسة تحدث معهم، وسيلتقيهم بمستشفى المعادي العسكري.

ولفتت إلى أن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، وإيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة دائمين التواصل معهم للاطمئنان عليهم.

كما كشفت أنه مازال لديه أعمال لم تذاع حتى الآن، معربة عن أملها في أن تتولى شركة "سينرجي" إنتاج المسلسل الذي لم يتم إنتاجه حتى الآن.
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