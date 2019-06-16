خبير يكشف علامات الحسابات المزيفة



وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الحسابات الوهمية تعيد نشر منشورات، ولا تكتب منشورات، موضحا أنهم يبحثون عن الحسابات المكدسة.



وحذر من متابعة هذه الحسابات، لافتا إلى أن هناك حسابات تنتحل شخصيات فنانين أو شخصيات مشهورة، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن يكون حساب للفنان عادل إمام ويتابعه 100 شخص فقط.

وأضاف عبدالغفار في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أنه يجب الانتباه للحساب والمجموعات المتواجد بها، لافتا إلى أن هناك برامج تستطيع إنشاء الحسابات وأن تقوم بإعادة نشر أشياء مرة أخرى.