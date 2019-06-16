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خبير يكشف علامات الحسابات المزيفة

الأحد 16/يونيو/2019 - 03:13 ص
خبير يكشف علامات الحسابات المزيفة
المهندس عادل عبدالغفار
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نعيم يوسف
 
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قال المهندس عادل عبدالغفار، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن هناك علامات للحساب الزائف، مثل أنه يكون حديث الإنشاء، أو عدم وجود أصدقاء كثيرين، واسماءها لا تكون بأسماء أشخاص طبيعيين.

وأضاف عبدالغفار في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أنه يجب الانتباه للحساب والمجموعات المتواجد بها، لافتا إلى أن هناك برامج تستطيع إنشاء الحسابات وأن تقوم بإعادة نشر أشياء مرة أخرى.

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الحسابات الوهمية تعيد نشر منشورات، ولا تكتب منشورات، موضحا أنهم يبحثون عن الحسابات المكدسة.

وحذر من متابعة هذه الحسابات، لافتا إلى أن هناك حسابات تنتحل شخصيات فنانين أو شخصيات مشهورة، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن يكون حساب للفنان عادل إمام ويتابعه 100 شخص فقط.
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