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عاجل.. محمد صلاح يحدد موقفه تجاه عرضي يوفنتوس وريال مدريد

الأحد 16/يونيو/2019 - 01:20 ص
عاجل.. محمد صلاح يحدد موقفه تجاه عرضي يوفنتوس وريال مدريد
محمد صلاح
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مني العوضي
 
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حدد الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي، موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف الريدز هذا الصيف في ظل اهتمام ناديي يوفنتوس وريال مدريد.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن محمد صلاح يرفض فكرة الرحيل عن ليفربول بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 وذلك بعد أن وضع اللاعب جماهير ناديه في حالة تأهب بإعلانه أنه سيراجع وضعه مع الأحمر هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ناديي يوفنتوس وريال مدريد على استعداد لتقديم عروض مغرية لضم محمد صلاح بمقابل 150 مليون جنيه استرليني.

وأكدت "ميرور سبورت" أن صلاح الذي سجل 71 هدفًا في 104 مباراة فقط مع ليفربول، قد أغرته إمكانية الانضمام إلى ريال مدريد وأيضاً فكرة العودة إلى إيطاليا خلال الصيف الحالي.

وتراجع "صلاح" عن فكرة الرحيل بعد مساعد ليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا حيثُ يشعر بأنه التوقيت الخاطئ في مغادرة ميرسيسايد وأنه يشعر بالسعادة رفقة زملائه في ليفربول.

وكان صلاح قد شارك في 52 مباراة مع ليفربول خلال الموسم المنصرم وسجل 227 هدفاً وصنع 13 تمريرة حاسمة لزملائه في الريدز.

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