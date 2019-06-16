استرجاع مصوغ أساور بن محمد والذي تفوق قيمته المليارين

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالمرسى من استرجاع المصوغ الذي سرق من منزل الفنانة أساور بن محمد ليلة خطوبتها.

و قد تم القبض على شخصين أصيلي ولاية جندوبة و ايقاف معينتها المنزلية التي اعترفت بمشاركتها في عملية السرقة من خلال تمكين الشخصين من نسخة من مفاتيح الشقة.