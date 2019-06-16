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استرجاع مصوغ أساور بن محمد والذي تفوق قيمته المليارين

الأحد 16/يونيو/2019 - 01:01 ص
استرجاع مصوغ أساور بن محمد والذي تفوق قيمته المليارين
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محمد وليد الجموسي
 
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تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالمرسى من استرجاع المصوغ الذي سرق من منزل الفنانة أساور بن محمد ليلة خطوبتها.
و قد تم القبض على شخصين أصيلي ولاية جندوبة و ايقاف معينتها المنزلية التي اعترفت بمشاركتها في عملية السرقة من خلال تمكين الشخصين من نسخة من مفاتيح الشقة.
و عثر الاعوان على خزينة المصوغ في سيارة أحدهما ، وتقدر قيمة الذهب بحوالي مليارين من المليمات نظرا لاحتوائه على قطع مجوهرات ثمينة جدا تتمثل في ساعات مرصعة بالجواهر و أساور مرصعة بالماس .
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