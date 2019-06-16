“سواغ مان” يدعو السلطات الى اعتقاله بعد رفض طلب رفع تحجير السفر

تم رفض طلب مغني الراب التونسي ‘سواق مان Swagg Man’ في رفع تحجير السفر عنه الذي تم تقديمه من قبل محاميه .

وتوجه الرابور التونسي برسالة على صفحته الرسمية فايسبوك إلى كل من رئيس الجمهورية والنائب العام و القاضي المكلف بقضيته’ يطالب فيها باعتقاله في غضون 24 ساعة قبل أن يرتكب ما لا يمكن إصلاحه’، نافيا في السياق ذات أن يكون كلامه بمثابة التهديد قائلا “أدرك جيدًا ما أفعله فأنا ليست تحت تأثير المخدرات لأنني لا أستهلكها ولا أشرب الخمر ولاأدخن”.

وعلل طلبه قائلا “حقوقي انتهكت، فأنا حر في تونس، يمكنني التجول فيها، لكن لا يمكنني السفر والعودة إلى بلدي في الولايات المتحدة، لذلك أفضل أن أذهب إلى السجن.. لا أستطيع البقاء مقيدا في هذا البلد”

كما جدد سواغ مان تمسكه بالجنسية التونسية رغم كل المشاكل التي يواجهها. ذكر أنه تمّ اتخاذ قرار بتحجير السفر ضدّ مغنّي الراب “سواغ مان” مباشرة بعد ظهوره في برنامج “فكرة سامي الفهري” وحديثه عن أمواله المجمدة في البنك المركزي والبالغ قيمتها حوالي 17 مليون دينار.

هذا ما ورد على صفحته الرسمية فايسبوك باللغة الفرنسية



