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"المالكي": لدينا حق ردع الأعمال العدائية بما يتوافق مع القانون الدولي

السبت 15/يونيو/2019 - 11:47 م
المالكي: لدينا حق ردع الأعمال العدائية بما يتوافق مع القانون الدولي
تركي المالكي
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أسماء العزب
 
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قال المتحدث بإسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن التحالف لديه الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأوضح "المالكي"، خلال تصريحاته مساء السبت، أن قوات الدفاع الجوي الملكي تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" معادية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.

واشار إلى أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية في محاولات بائسة ومتكررة ودون تحقيق أي من أهدافهم.


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المزيد عن: عدائية ردع تركي المالكي القانون الدولي التحالف العربي أبها
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