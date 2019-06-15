"المالكي": لدينا حق ردع الأعمال العدائية بما يتوافق مع القانون الدولي

قال المتحدث بإسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن التحالف لديه

الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".



