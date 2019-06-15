مشاهدة مباراة الارجنتين وكولومبيا بث مباشر كورة ستار Kora star يلا شوت بث مباشر الارجنتين وكولومبيا كورة لايف Argentina

مباراة الارجنتين وكولومبيا بث مباشر الاحد. موعد مباراة الارجنتين وكولومبيا. مباراة الارجنتين وكولومبيا بث مباشر في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من كوبا امريكا

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ميسي يسعي لكسر النحس المستمر:-

يسعي ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني ونجم المنتخب الأرجنتيني الأول، إلى تحقيق كوبا أمريكا بعدما فشل مرتين متتاليتين في تحقيقها أمام منتخب تشيلي بقيادة أليكسيس سانشيز، ميسي الذي فشل حتي الآن في تحقيق أي بطولة قارية مع المنتخب الأرجنتيني، يريد أن يتوج ببطولة كوبا أمريكا هذه المرة، في ظل وصف البعض له بأن فاشلًا مع المنتخب الأرجنتيني ولم يصل لمستوي الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا والذي حقق لمنتخب بلاده كأس العالم على حساب ألمانيا، ويأمل ميسي أن يحصد تلك البطولة في ظل فوز منافسه المباشر كريستيانو رونالدو ببطولة كأس الأمم الأوروبية ثم دوري أمم أوروبا، بالإضافة من أجل التتويج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.





مباراة الارجنتين وكولومبيا بث مباشر في افتتاح منافسات المجموعة الثانية بكوبا اميركا، يتوقع ان تكون نارية بين منتخبين يسعيان لتحقيق بداية جيدة في كوبا لاسيما منتخب التانغو بقيادة نجمه ليونيل ميسي الباحث عن لقبه الاول في هذه المسابقة القارية.

وتواجه الفريقان سابقا في 31 مناسبة بمختلف البطولات وكانت الغلبة فيها للارجنتين بـ 19 فوزا و6 تعادلات و6 انتصارات لكولومبيا.

البث المباشر لمباراة الارجنتين وكولومبيا الاحد 16 يونيو انطلاقاً من الساعة 1:00 فجرا بتوقيت مكة المكرمة. سيكون حصرياً على MAX 3 و MAX 4.





مباراة الارجنتين وكولومبيا بث مباشر في افتتاح منافسات المجموعة الثانية بكوبا اميركا، يتوقع ان تكون نارية بين منتخبين يسعيان لتحقيق بداية جيدة في كوبا لاسيما منتخب التانجو بقيادة نجمه ليونيل ميسي الباحث عن لقبه الاول في هذه المسابقة القارية.









وتواجه الفريقان سابقا في 31 مناسبة بمختلف البطولات وكانت الغلبة فيها للارجنتين بـ 19 فوزا و6 تعادلات و6 انتصارات لكولومبيا.









البث المباشر لمباراة الارجنتين وكولومبيا الاحد 16 يونيو انطلاقاً من الساعة 1:00 فجرا بتوقيت مكة المكرمة. سيكون حصرياً على MAX 3 و MAX 4.



