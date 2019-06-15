‫أحلام مع راشد الماجد في حفل زفاف أبناء محمد بن راشد (فيديو)‬

شاركت الفنانة أحلام الإماراتية جمهورها عبر موقع التغريدات "تويتر"، بفيديو يجمعها بالفنان راشد الماجد من حفل زفاف أبناء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.‬





‫وغردت "أحلام": "انا والغالي بوطلال من حفل زفاف انجال سمو سيدي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وام الشيوخ الغاليه الشيخه هند بنت مكتوم الشيخ حمدان والشيخ احمد والشيخ مكتوم ربي يحفظهم اللي تشرفت بالغناء فيه وغناء الزفه بصوتي وسام على صدري ربي يطول بعمار شيوخنا ويحميهم ويبارك لهم ⁧‫#فرحه_وطن‬⁩ ".‬