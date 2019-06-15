خالد الجندي: "الشعراوي ولي.. وهيفضل هرم من أهرامات مصر"

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علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على الهجوم على الشيخ محمد متولي الشعراوي، قائلًا: "هناك علاقة وثيقة بين العلمانيين وجماعة الإخوان الإرهابية"، لافتًا إلى أن جهة تمويل العلمانيين هي نفس الجهة التي تمول الإرهابيين والإخوان، وهذا الأمر أصبح واضح تمامًا في الفترة الأخيرة.



وتابع "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن "الشعراوي" يحتسبه وليًا ولا يزكيه عند الله، لافتًا إلى أن هذا الرجل كان منارة علم، ولم يكن هناك مثيلًا له، معقبًا: "هيفضل هرم من أهرامات مصر، هو السد العالي المصري، وهو علامة من علامات الأزهر".



واستغرب من عدم قيام المؤسسات الدينية في مصر سواء الازهر أو الأوقاف أو دار الإفتاء، بإصدار بيان شديد اللهجة ضد انتقاد الشيخ الشعراوي، قائلًا: "البيان اتأخر ليه، أعراض وسمعة العلماء يجب أن ندافع عنها".



ولفت إلى أن الدليل على عظمة الشيخ الشعراوي أن بعد وفاته بـ20 عامًا، والعلمانيين سيموتوا من الغل بسبب تمكنه من قلوب المسلمين، متابعًا: "سيبقى الشعراوي رمزًا لكل عالم مصري، قدرنا كده، زويل كان مصري، ونجيب محفوظ مصري، والشعراوي مصري، بقى العالم كله يحتفل بالشيخ الشعراوي، وبعض أشباه العلماء ينتقدوا الشعراوي، واحنا في بلد الأزهر".



وكان الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى هاجم الشيخ محمد متولي الشعراوي، ونشر «عيسى» عبر «تويتر» غلاف كتابه «أفكار مهددة بالقتل» الصادر عام 1994، معقبا: «هذا بعض مما كتبته ونشرته عن الشيخ الشعراوي عام 1994 على عينه وفي عز شهرته ونجوميته وسلطته الجماهيرية».