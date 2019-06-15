خطوة وحيدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

اقترب جونيور أجايي نجم النادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، حيث حصل المهاجم النيجيرى على وعد من وكيل أعماله، بالحصول على عرض من الدورى البرتغالى خلال أيام.

وتتجه النية داخل أجايى للرحيل عن النادى الأهلى، خلال المرحلة المقبلة بسبب توتر علاقته مع الأوروجويانى مارتن لاسارتى بعد خروجه من حساباته الفنية فى عدد من المباريات الأخيرة.

ويشترط الأهلى، وصول عرض كبير من الناحية المادية، يليق باللاعب وبالنادى الأهلى، للموافقة على بيعه، حيث لا يمانع لاسارتى رحيله من أجل التعاقد مع بديل له يكون من اختياره.