ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خطوة وحيدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

السبت 15/يونيو/2019 - 10:10 م
خطوة وحيدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

اقترب جونيور أجايي نجم النادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، حيث حصل المهاجم النيجيرى  على وعد من وكيل أعماله، بالحصول على عرض من الدورى البرتغالى خلال أيام.

 

وتتجه النية داخل أجايى للرحيل عن النادى الأهلى، خلال المرحلة المقبلة بسبب توتر علاقته مع الأوروجويانى مارتن لاسارتى بعد خروجه من حساباته الفنية فى عدد من المباريات الأخيرة.

 

ويشترط الأهلى، وصول عرض كبير من الناحية المادية، يليق باللاعب وبالنادى الأهلى، للموافقة على بيعه، حيث لا يمانع لاسارتى رحيله من أجل التعاقد مع بديل له يكون من اختياره.

Advertisements
المزيد عن: كورة رياضة الأهلي أخبار الرياضة أجايي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
غانا
0
x
15:30
0
جنوب أفريقيا
أوغندا
1
x
14:30
0
ساحل العاج
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
3
x
02:30
0
بوليفيا
فنزويلا
0
x
21:00
0
بيرو
الأرجنتين
-
x
00:00
-
كولومبيا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوكرانيا
3
x
18:00
1
كوريا الجنوبية