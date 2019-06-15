خطوة وحيدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل
السبت 15/يونيو/2019 - 10:10 م
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
اقترب جونيور أجايي نجم النادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، حيث حصل المهاجم النيجيرى على وعد من وكيل أعماله، بالحصول على عرض من الدورى البرتغالى خلال أيام.
وتتجه النية داخل أجايى للرحيل عن النادى
الأهلى، خلال المرحلة المقبلة بسبب توتر علاقته مع الأوروجويانى مارتن لاسارتى بعد
خروجه من حساباته الفنية فى عدد من المباريات الأخيرة.
ويشترط الأهلى، وصول عرض كبير من الناحية المادية، يليق باللاعب وبالنادى الأهلى، للموافقة على بيعه، حيث لا يمانع لاسارتى رحيله من أجل التعاقد مع بديل له يكون من اختياره.
Advertisements
المزيد عن: كورة رياضة الأهلي أخبار الرياضة أجايي
- الخليج يغازل نجم الأهلي بـ"3" عروض للرحيل
- مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير
- خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن تجديد عقد نجم الفريق
- الأهلي يسير على خطى الزمالك بفرمان من "بيبو"
- المقاولون يتحدى طلائع الجيش في لقاء تحسين المراكز
- أزمة قوية تضرب الأهلي
- رسميا.. كاسونجو يغيب عن الوحدة 3 أسابيع للإصابة
- الزمالك يصدم "كهربا"
- مفاجأة.. نجم الأهلي مهدد بالرحيل في الصيف
- عرض برتغالي مغري يقرب نجم الأهلي من الرحيل