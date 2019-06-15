أحمد موسى عن النصب على 3 آلاف مصري في الكويت: "مش هنسكت"

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك نحو 3 آلاف مصري في الكويت تم النصب عليهم من قبل شركة طيران، بالإضافة إلى جنسيات أخرى، مشيرا إلى أنه تم حجز التذاكر عبر الإنترنت ثم ألغت الشركة الرحلات وعدم استرداد المواطنين ثمن التذاكر.



وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت أن 3 آلاف مصري في الكويت تعرضوا لعملية نصب بأكثر من 100 مليون جنيه بعد إلغاء حجوزات الطيران الخاصة بسفرهم إلى القاهرة خلال فترة عيد الفطر المبارك.



وأوضح أن المصريين العاملين فوجئوا بإلغاء الحجوزات الخاصة بهم وتعرضوا لعملية نصب بواقع 1.800 مليون دينار كويتي بواقع 100 مليون جنيه، معقبا: "مش هنسكت".

