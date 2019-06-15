كونتي يتخذ قرار حاسم تجاه إيكاردي
السبت 15/يونيو/2019 - 09:45 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أنه قبل يومين قام أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان بالاتصال بواندا نارا وكيلة أعمال ماورو إيكاردي مهاجم الفريق لأول مرة في مكالمة هاتفية استمرت لـ 10 دقائق.
وذكر موقع "إنتر نيوز" أن المدرب شرح لها بأن اللاعب خارج خططه وبأنه لن يستدعيه للمعسكر في لوجانو، بالمقابل رد واندا كان جاف وطلبت منه أن يتركونه يرحل بشكل مجاني إذا كان وجوده بالفريق يشكل عبء.
وأشارت التقارير إلى أن يوفنتوس يبقى دائماً مهتم باللاعب ولديهم اتفاق مع ايكاردي على عقد لمدة خمس سنوات وراتب 8 ملايين يورو..
وسيحاول مسؤولي اليوفي تقديم عرض للإنتر يشمل جونزالو هيجواين + مبلغ مالي، ولكن إذا كان هناك تبادل فإن الإنتر سيطلب ديبالا مرة أخرى.
وصرحت وكيلة وزوجة إيكاردي واندا نارا على تلك الأمور بقولها: "سأعود إلى ميلانو بعد 24 ساعة من أجل العمل".
Advertisements
- زوجة إيكاردي تتحدث عن رد فعله بعد خسارة أي مباراة
- واندا إيكاردي توجه ضربة قوية لريال مدريد
- زوجة إيكاردي تبعده عن ريال مدريد
- يوفنتوس يقهر ريال مدريد في الصفقة الكبري
- من هي "واندا نارا" التي أشعلت نار الخلاف بين إيكاردي وإنتر ميلان؟.. صاحبة قصة الخيانة الكبري
- زوجة إيكاردي تكشف مصيره مع إنتر ميلان
- إنتر ميلان يصدم يوفنتوس ويرفض ضم هذا اللاعب
- واندا تفجر مفاجأة عن إيكاردي وكريستيانو رونالدو
- واندا نارا: إيكاردي قد يلعب مع كريستيانو رونالدو