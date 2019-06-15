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كونتي يتخذ قرار حاسم تجاه إيكاردي

السبت 15/يونيو/2019 - 09:45 م
كونتي يتخذ قرار حاسم تجاه إيكاردي
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أنه قبل يومين قام أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان بالاتصال بواندا نارا وكيلة أعمال ماورو إيكاردي مهاجم الفريق لأول مرة في مكالمة هاتفية استمرت لـ 10 دقائق. 

وذكر موقع "إنتر نيوز" أن المدرب شرح لها بأن اللاعب خارج خططه وبأنه لن يستدعيه للمعسكر في لوجانو، بالمقابل رد واندا كان جاف وطلبت منه أن يتركونه يرحل بشكل مجاني إذا كان وجوده بالفريق يشكل عبء.

وأشارت التقارير إلى أن يوفنتوس يبقى دائماً مهتم باللاعب ولديهم اتفاق مع ايكاردي على عقد لمدة خمس سنوات وراتب 8 ملايين يورو.. 

وسيحاول مسؤولي اليوفي تقديم عرض للإنتر يشمل جونزالو هيجواين + مبلغ مالي، ولكن إذا كان هناك تبادل فإن الإنتر سيطلب ديبالا مرة أخرى.

وصرحت وكيلة وزوجة إيكاردي واندا نارا على تلك الأمور بقولها: "سأعود إلى ميلانو بعد 24 ساعة من أجل العمل".
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