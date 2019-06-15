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مصممة الأزياء غرامي تستعد لأكبر فاشون شو في الشرق الأوسط بالإمارات (صور)

السبت 15/يونيو/2019 - 09:41 م
مصممة الأزياء غرامي تستعد لأكبر فاشون شو في الشرق الأوسط بالإمارات (صور)
أزياء غرامي
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الفجر الفني
 
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تستعد مصممة الأزياء الشهيرة غرامي، لإقامة وتنظيم أكبر فاشون شو في الشرق الأوسط، وذلك داخل أكبر مولات دبي التجارية لتنشيط الحركة السياحية هناك.

 

وقالت "غرامي" في تصريحات صحفية لها اليوم بأن الهدف من إقامة هذا المعرض هو تعريف الجمهور العربي بأهم تصميمات الملابس في العالم، ووضع الشعوب العربية على خريطة أهم الصيحات في عالم الموضة والأزياء.

 

وأضافت "غرامي" بأن من ضمن هذه التصاميم بعض الأزياء الهندية والمصرية والخليجية التي تسيطر على أذواق الشعوب العربية.

مصممة الأزياء غرامي تستعد لأكبر فاشون شو في الشرق الأوسط بالإمارات (صور)
مصممة الأزياء غرامي تستعد لأكبر فاشون شو في الشرق الأوسط بالإمارات (صور)
مصممة الأزياء غرامي تستعد لأكبر فاشون شو في الشرق الأوسط بالإمارات (صور)
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