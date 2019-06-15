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مدرب الزمالك يكشف حقيقة رحيله عن الفريق

السبت 15/يونيو/2019 - 08:50 م
مدرب الزمالك يكشف حقيقة رحيله عن الفريق
الجهاز الفني للزمالك
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هاني عصام
 
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كشف نبيل محمود المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك حقيقة رحيله عن الجهاز الفني خلال الأيام المقبلة وعدم استمراره في منصبه.


وقال رامبو في تصريحات خاصة "سمعت بالأمر في وسائل الإعلام لكن لم يتحدث معي أي مسئول بشأن رحيلي عن الفريق".


وأكمل " احترم وجهة نظر الإدارة سواء ببقائي أو رحيلي وسأدعم أي فرد يتولى المهمة بدلا مني".


وواصل "لم أقصر في عملي ولم تحدث أي مشكلة من جانبي ولا يمكن لي من الأساس أن أقصر في عملي مع الزمالك".

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المزيد عن: مدرب الفريق كورة رياضة الزمالك الدوري
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