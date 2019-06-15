تراجع كبير في أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل 629 جنيهًا

فقدت أسعار الذهب المحلي نحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت، مع التراجع العالمي لسعر المعدن الأصفر.





وسجل الذهب عيار 18 سعر 539 جنيهًا للجرام، و الذهب عيار 21 سعر 629 جنيها ، وعيار 24 إلى 718 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5032 جنيهًا.





وتراجعت أسعار الذهب عالميًا عن مكاسبها الأولية لتغلق بلا تغير يذكر أمس الجمعة بعد أن ساعدت بيانات قوية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في انحسار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني من العام، بحسب وكالة رويترز.





وفي وقت سابق من الجلسة قفزت أسعار المعدن الأصفر 1% بفعل توقعات في السوق بأن البنك المركزي الأمريكي سيقرر زيادتين على الأقل في أسعار الفائدة في 2019.





وأنهى الذهب للبيع الفوري جلسة التداول منخفضا 0.06% عند 1341.14 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن كان قفز إلى 1358.04 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الحادي عشر من أبريل 2018.





وسجلت العقود الأمريكية عند التسوية 1344.50 دولار للأوقية مرتفعة 0.1% بعد أن كانت قفزت أثناء الجلسة إلى 1359.50 دولار.