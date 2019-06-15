الجيش اليمني يفشل هجمات للحوثيين في البيضاء
السبت 15/يونيو/2019 - 08:35 م
وكالات
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أفشلت قوات من الجيش اليمني، هجوماً لميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وذكر أن قوات الجيش استهدفت بالمدفعية الثقيلة تحركات للمليشيا في المنطقة ذاتها، مشيراً إلى أن الاستهداف المدفعي طال عربة بموقع الشبكة بمنطقة قانية وأسفر ذلك عن تدمير عربة ومصرع كل من كانوا على متنها من مسلحي الحوثي.
وقال مصدر عسكري إن وحدات من الجيش نجحت في صد هجوم لمليشيا الحوثي بجبهة قانية وألحقت خسائر بهم في الأرواح والعتاد، وإجبار من تبقى منهم على الفرار والتراجع.
وذكر أن قوات الجيش استهدفت بالمدفعية الثقيلة تحركات للمليشيا في المنطقة ذاتها، مشيراً إلى أن الاستهداف المدفعي طال عربة بموقع الشبكة بمنطقة قانية وأسفر ذلك عن تدمير عربة ومصرع كل من كانوا على متنها من مسلحي الحوثي.
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