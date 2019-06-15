"أنظمة آمان ووسائل ترفيهية".. ما هي مميزات طائرة الأحلام؟

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، الطائرة الثالثة من طراز دريملاينر 787-9 المعروفة بطائرة الأحلام، والتى ستنضم إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من مقر الشركة بولاية سياتل الأمريكية.

ويقول الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه تقرر تشغيل الطراز الجديد من طائرات الدريملاينر على رحلات باريس اعتبارا من 18 يونيو الحالي، وهو ما يضيف ميزة تنافسية لمصر للطيران في تشغيل هذا الخط لما يتمتع به هذا الطراز من وسائل تكنولوجية وراحة ورفاهية كبيرة على متن طائرة الأحلام التي تجعل رحلة السفر أكثر رفاهية.

طائرة الأحلام

دريملاينر 787-9 طائرة مدنية نفاثة، متوسطة الحجم ولكنها واسعة البدن، حيث تتراوح سعتها لما يعادل من 210 إلى 330 راكبا، وتحتوى على محركات تم تطويرها بأحدث التقنيات من قبل شركتى جنرال إليكتريك ورولز، فقوة المحركات تسمح لها بأن تقطع مسافات بعيدة المدى ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف.

ويبلغ معدل انضباط إقلاع الطائرة 99% على مستوى العالم، كما أنها الطائرة الأفضل فى توفير الوقود، حيث تم تطويرها لتصبح أقل فى استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية، وذلك يعود إلى أن المواد المركبة تدخل فى تركيبة الهيكل الأساسى لجسم الطائرة بنسبة 50% بما فى ذلك أجنحتها.

مميزات طائرة الأحلام

يتسع طراز دريملاينر 787-9 لعدد 309 مقعدًا، منقسمة إلى 30 مقعداً من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال و 279 مقعدًا بالدرجة السياحية والطائرة.

وهذا الطراز مزود بنوافذ كبيرة ذات ستائر تعتيم إليكترونية تسمح برؤية أكبر للمحيط الخارجي للطائرة، فضلاً عن اتساع المساحة المتاحة للراكب، مع إمكانية تحول المقعد لسرير كامل منفصل إلكترونيًا يمكن تحريكه فى 3 أوضاع رئيسية تشمل وضعية الجلوس أثناء الإقلاع والهبوط، ووضعية تناول الطعام، ووضعية النوم.

وتتميز طائرة الأحلام بتصميم هندسي عصرى، بالإضافة إلى الإضاءة الديناميكية داخل الطائرة تتغير أثناء التحليق من الإنارة التي تشابه ضوء النهار في مرحلة الإقلاع إلى الإنارة الدافئة عند تناول الوجبات حتى الإنارة الخافتة في المساء بما يعطي إحساس للراكب بالراحة والرفاهية .

الإضاءة

نظم الاضاءة داخل الطائرة منفصلة ذات حركة تلسكوبية وإضاءة LED قابلة للتغيير لتوفير إضاءة مستقلة للراكب للقراءة دون ازعاج باقي الركاب، وتزود المقاعد بعدد من مخارج الطاقة المستخدمة لشحن الهاتف أو الكمبيوتر أثناء الرحلة، ويتوفر للراكب وحدة تحكم في أوضاع الكرسي تعمل باللمس.

أنظمة الأمان

يتوفر في هذا الطراز أنظمة آمان بكل مقعد والتي تشتمل على أحزمة مقاعد ثلاثية التثبيت للوسط والكتف، وأيضًا على حقائب هوائية (Air Bag) لحماية رأس الراكب في حالات الطوارئ كما أن المقعد مزود بإطار خلفي متكامل لتوفير الخصوصية للراكب خلال الرحلة.

وسائل الترفيه

تتوفر شاشة عرض شخصية تعمل باللمس حجم 18 بوصة في درجة رجال الأعمال و12 بوصة في درجة السياحية و تتضمن وحدات التحكم بشاشة اللمس واجهة استخدام ثنائية فريدة تمكن الراكب من متابعة مسار الرحلة أثناء مشاهدة المواد الترفيهية وخــلال الرحلة الجوية تتاح للركـــاب إمكـانية الاتصــال المستمر بفضل تقنية WIFI وGPRs، ليتمكنوا من إرسال الرسائل النصية القصيرة والمصورة.

وتتوفر منافذ الكهرباء في كل مقعد بالإضافة إلى منافذ USB وMP3 وغيرها من منافذ الشحن، كوحدة شحن الحاسوب المحمول. هذا بالإضافة إلى وحدة تحكم إضافية في الأنظمة الترفيهية وشاشة العرض.