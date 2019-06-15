ريال مدريد يستعد للتضحية بنجمي الفريق هذا الصيف
السبت 15/يونيو/2019 - 07:26 م
عمر عبدالعزيز
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني بدأ يسمع عروضاً لبيع كلاً من لوكاس فاسكيز ويُفكر بإعارة الشاب إبراهيم دياز، وذلك بعد اتمام بعض الصفقات حيث صار الفريق يُريد بداية عملية البيع.
وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه قبل أسابيع أخبرناكم أن ريال مدريد بدأ بالفعل السماع لعروض لبيع إيسكو وأن مارسيلو لديه حرية الاختيار في البقاء أو الخروج، الان، أتى الدور على لوكاس فاسكيز، لاعب لديه احترام من الجمهور وزيدان ولكن النادي بدأ يُفكر ببيعه.
الجدير بالذكر أن وصول إيدين هازارد ورودريجو جوس سيجعل لوكاس فاسكيز بدون فرصة للعب في ريال مدريد، على الرغم من ذلك اللاعب سعيد ولا يُريد الخروج.
لوكاس فاسكيز عاد إلى ريال مدريد عام 2015 مع رافا بينيتيز وخلال أربعة مواسم لعب خلالها في ريال مدريد أصبح لاعباً مهماً في الكثير من الأوقات خاصةً تحت قيادة زيدان، الالعب لعب 182 مُباراة وسجل 21 هدف.
بينما قضية إبراهيم دياز مُختلفة، فاللاعب فاجئ زيدان بمستواه ولكن زيدان رفقة الإدارة يعتقدون ان إعارته ومشاركته بعدد كبير من المباريات أفضل له. ريال مدريد يعتمد عليه ولن يُفكر أبداً ببيعه.
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