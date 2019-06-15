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عاجل.. ننشر صور سقوط سيارة نقل من أعلى دائري المرج

السبت 15/يونيو/2019 - 07:25 م
عاجل.. ننشر صور سقوط سيارة نقل من أعلى دائري المرج
صورة من الحدث
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إيمان عبد العاطي
 
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لقي شخصان مصرعهما أصيب 6 آخرين إثر سقوط سيارة نقل جامبو أسفل الطريق الدائري. 

وتلقت الإدارة العامة للمرور إخطار بانحراف سيارة نقل جامبو حال سيرها أعلى الطريق الدائري، في اتجاه المرج، ما أسفر عن سقوط السيارة أسفل الطريق الدائري ومصرع شخصين وإصابة 6 آخرين. 

وعلى الفور انتقل قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث لرفع حطام الحادث وسحب الكثافات المرورية، والعمل على تسيير حركة المرور.

عاجل.. ننشر صور سقوط سيارة نقل من أعلى دائري المرج
عاجل.. ننشر صور سقوط سيارة نقل من أعلى دائري المرج
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المزيد عن: سيارة جامبو سقوط سيارة نقل جامبو المرج الإدارة العامة للمرور
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