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18 يونيو.. الحُكم على مُتهم بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي"

السبت 15/يونيو/2019 - 07:13 م
18 يونيو.. الحُكم على مُتهم بـالإضرار بالاقتصاد القومي
محكمة - صورة أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة المُتهم أشرف محمد، لجلسة 18 يونيو للحُكم، وذلك في اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

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المزيد عن: محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم طرة المُتهم أشرف محمد الاقتصاد القومي
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