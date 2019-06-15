"العامة للاستثمار" تكشف أسباب ارتفاع أسعار النفط

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قال محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن أسعار النفط ارتفعت بشكل ملحوظ خاصة بعد حادث الهجوم على الناقلتين في خليج عمان، مشيرا إلى أن الأسعار مرتبطة بالأحداث العالمية.



وأضاف "عادل" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن هناك طلبات كبيرة من الصين ودول أوروبا والهند من النفط لتخزينه بكميات كبيرة.



وتابع رئيس الهيئة العامة للاستثمار: "الصين تريد تنفيذ اتفاقية وقعتها مع ألمانيا لإنشاء أكبر مستودع تخزين نفطي لتخزين ربع مليار برميل بترول"، معلقًا: "ده مش مستودع ده بلد كاملة".

