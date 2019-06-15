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الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان في نقابة المهن التمثيلية.. والأخير يبكي متأثرًا (صور)

السبت 15/يونيو/2019 - 07:06 م
الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان في نقابة المهن التمثيلية.. والأخير يبكي متأثرًا (صور)
يوسف شعبان
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شيماء عطية - تصوير: بلال أحمد
 
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شهد نادي نقابة المهن التمثيلية، مساء اليوم السبت، تكريم الفنان يوسف شعبان، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الذي تغيب عن الاحتفالية، وحضر نيابة عنه السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة.

وحضر الاحتفال كل من النقيب الدكتور أشرف ذكي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، والفنانين سامي مغاوري، وأحمد صيام، والإعلامية بوسي شلبي.

وأعرب الفنان يوسف شعبان عن سعادته وفخره بالتكريم الذي يأتي من السلطة الفلسطينية، وبكى متأثرًا بالحدث.
يذكر أن الفنان يوسف شعبان قدم العديد من الأعمال الفنية التي تنوعت بين السينما والتلفزيون، وذلك لمدة تزيد عن نصف قرن، ومن أشهر أعماله: "حمام الملاطي"، و"اذكريني"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي"، كما انتخب نقيبًا للمهن التمثيلية لدورتين متتاليتين من عام ١٩٩٧ ل٢٠٠٣، وأعلن اعتزاله في منتصف عام ٢٠١٧، لكنه عاد وعدل عن قراره.
الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان في نقابة المهن التمثيلية.. والأخير يبكي متأثرًا (صور)
الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان في نقابة المهن التمثيلية.. والأخير يبكي متأثرًا (صور)
الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان في نقابة المهن التمثيلية.. والأخير يبكي متأثرًا (صور)
الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان في نقابة المهن التمثيلية.. والأخير يبكي متأثرًا (صور)
الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان في نقابة المهن التمثيلية.. والأخير يبكي متأثرًا (صور)
الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان في نقابة المهن التمثيلية.. والأخير يبكي متأثرًا (صور)
الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان في نقابة المهن التمثيلية.. والأخير يبكي متأثرًا (صور)
الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان في نقابة المهن التمثيلية.. والأخير يبكي متأثرًا (صور)
الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان في نقابة المهن التمثيلية.. والأخير يبكي متأثرًا (صور)
الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان في نقابة المهن التمثيلية.. والأخير يبكي متأثرًا (صور)
الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان في نقابة المهن التمثيلية.. والأخير يبكي متأثرًا (صور)
الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان في نقابة المهن التمثيلية.. والأخير يبكي متأثرًا (صور)
الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان في نقابة المهن التمثيلية.. والأخير يبكي متأثرًا (صور)
الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان في نقابة المهن التمثيلية.. والأخير يبكي متأثرًا (صور)
الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان في نقابة المهن التمثيلية.. والأخير يبكي متأثرًا (صور)
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