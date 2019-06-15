بيطري الفيوم يضبط 758 كيلو لحم رأس و6160 فرخة مذبوحة خارج المجازر

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قامت مديرية الطب البيطرى بالفيوم بمختلف الإدارات البيطرية تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد عقل وكيل وزارة مدير مديرية الطب البيطري بعدد من الفعاليات المتنوعة خلال الأسبوع الماضى، وشن حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والأسواق بمختلف أنحاء المحافظة، وكذا تشديد الرقابة على منافذ دخول وخروج الماشية من وإلى المحافظة، إضافة لسيارات بيع اللحوم المتنقلة، بجانب حملات التحصين وحملات إعدام الكلاب الضالة وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.



شملت الأعمال مختلف إدارات الطب البيطري بشتي أنحاء المحافظه حيث قامت إدارة المجازر والصحة العامة بضبط 758 كجم لحم رأس ومذبوحات مجازر الدواجن بلغت 6160 طائر.



وبناءًا على توجيهات محافظ الفيوم يتم الكشف من قبل الإدارة العامة للمجازر بمديرية الطب البيطري على اللحوم والدواجن المعروضة في منافذ بيع اللحوم المدعمه وقد تم التأكد من صلاحية اللحوم المعروضة للاستهلاك الآدمي.



كما قامت إدارة الطب الوقائي بمتابعة الاستعداد والتحضير للحملة القومية الثانية لمرضى الحمى القلاعية القيام بها خلال الشهر القادم، قامت إدارة الرعاية والعلاج بعلاج 13حيوانات منزليه، بجانب عمل إدارة الخدمات التي قامت بتسجيل وترقيم 866 بطاقة.

