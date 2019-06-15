ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بيطري الفيوم يضبط 758 كيلو لحم رأس و6160 فرخة مذبوحة خارج المجازر

السبت 15/يونيو/2019 - 07:03 م
بيطري الفيوم يضبط 758 كيلو لحم رأس و6160 فرخة مذبوحة خارج المجازر
Advertisements
طباعة
ريهام على
 
Advertisements
قامت مديرية الطب البيطرى بالفيوم بمختلف الإدارات البيطرية تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد عقل وكيل وزارة مدير مديرية الطب البيطري بعدد من الفعاليات المتنوعة خلال الأسبوع الماضى، وشن حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والأسواق بمختلف أنحاء المحافظة، وكذا تشديد الرقابة على منافذ دخول وخروج الماشية من وإلى المحافظة، إضافة لسيارات بيع اللحوم المتنقلة، بجانب حملات التحصين وحملات إعدام الكلاب الضالة وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

شملت الأعمال مختلف إدارات الطب البيطري بشتي أنحاء المحافظه حيث قامت إدارة المجازر والصحة العامة بضبط 758 كجم لحم رأس ومذبوحات مجازر الدواجن بلغت 6160 طائر.

وبناءًا على توجيهات محافظ الفيوم يتم الكشف من قبل الإدارة العامة للمجازر بمديرية الطب البيطري على اللحوم والدواجن المعروضة في منافذ بيع اللحوم المدعمه وقد تم التأكد من صلاحية اللحوم المعروضة للاستهلاك الآدمي.

كما قامت إدارة الطب الوقائي بمتابعة الاستعداد والتحضير للحملة القومية الثانية لمرضى الحمى القلاعية القيام بها خلال الشهر القادم، قامت إدارة الرعاية والعلاج بعلاج 13حيوانات منزليه، بجانب عمل إدارة الخدمات التي قامت بتسجيل وترقيم 866 بطاقة.
Advertisements
المزيد عن: مصر بيطري الفيوم اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
غانا
0
x
15:30
0
جنوب أفريقيا
أوغندا
1
x
14:30
0
ساحل العاج
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
3
x
02:30
0
بوليفيا
فنزويلا
-
x
21:00
-
بيرو
الأرجنتين
-
x
00:00
-
كولومبيا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوكرانيا
-
x
18:00
-
كوريا الجنوبية