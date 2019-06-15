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وائل جمعة ورمضان صبحى على رأسهم.. نجوم " السوشيال ميديا" يهنئون محمد صلاح بعيد ميلاده

السبت 15/يونيو/2019 - 05:53 م
وائل جمعة ورمضان صبحى على رأسهم.. نجوم السوشيال ميديا يهنئون محمد صلاح بعيد ميلاده
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أسماء فايز
 
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قدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك وتويتر " التهنئة للنجم المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي بمناسبة عيد ميلاده السابع والعشرين.


وكتب وائل جمعة نجم الأهلي السابق عبر تويتر " محمد صلاح الصورة الأكثر جمالا وتشريفا لمصر واسم مصر بالعمل والاجتهاد ، كل سنه وانت طيب".


فيما تقدم رمضان صبحى لاعب القلعة الحمراء بتقديم التهنئة لصلاح قائلا:" كل سنه وانت طيب".


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كما كتب أحمد مجدى لاعب الجونه على تويتر " كل سنه وانت فخر العرب والعالم كله ".


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وتوالت تعليقات مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم التهنئة للنجم محمد بمناسبة عيد ميلاده.


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