وائل جمعة ورمضان صبحى على رأسهم.. نجوم " السوشيال ميديا" يهنئون محمد صلاح بعيد ميلاده
السبت 15/يونيو/2019 - 05:53 م
أسماء فايز
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قدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك وتويتر " التهنئة للنجم المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي بمناسبة عيد ميلاده السابع والعشرين.
وكتب وائل جمعة نجم الأهلي السابق عبر تويتر " محمد صلاح الصورة الأكثر جمالا وتشريفا لمصر واسم مصر بالعمل والاجتهاد ، كل سنه وانت طيب".
فيما تقدم رمضان صبحى لاعب القلعة الحمراء بتقديم التهنئة لصلاح قائلا:" كل سنه وانت طيب".
كما كتب أحمد مجدى لاعب الجونه على تويتر " كل سنه وانت فخر العرب والعالم كله ".
وتوالت تعليقات مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم التهنئة للنجم محمد بمناسبة عيد ميلاده.
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