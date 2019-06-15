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النظر في واقعة مدرسة تستقطب زبائنها عن طريق موقع إباحي لممارسة الجنس لجلسة الأربعاء المقبل

السبت 15/يونيو/2019 - 05:48 م
النظر في واقعة مدرسة تستقطب زبائنها عن طريق موقع إباحي لممارسة الجنس لجلسة الأربعاء المقبل
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إيريني صفوت
 
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قررت محكمة شمال الجيزة، بإحالة قضية تهمة الإعلان وممارسة الدعارة، بإحدى مناطق الدقي، والمتهمة فيها مدرسة، لجلسة يوم الأربعاء القادم للفصل فيها.

وأمرت نيابة الدقي بشمال الجيزة، في وقت سابق بحبس مدرسة بإحدى مدارس القليوبية، وتدعى"د.ك"، بتهمة الإعلان وممارسة الدعارة، بإحدى مناطق الدقي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط مدرسة، قامت بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الإباحية، بالإعلان وممارسة الدعارة، لراغبي المتعة لممارسة الجنس، بمنطقة الدقي، وعرض صورها عليها للاستقطاب الزبائن.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قاما احد الاشخاص بالاتصال بالمتهمه للتواصل معاها، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرةوتم ضبط المتهمه والقبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الاباحية، لراغبى المتعة الجنسية. 

حرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.
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