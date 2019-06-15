ريال مدريد يقرر التخلص من نجم الفريق نهائيا

أوضحت بعض التقارير اليوم السبت، أن ريال مدريد الاسباني مستعد للتفاوض في العروض المقدمة للاعب لوكاس فاسكيز، بعد أداءه المتواضع في الموسم المنصرم .





وتبعاً لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لوكاس متواجد في قائمة الراحلين عن صفوف المرينجي هذا الموسم، وتعاقد النادي الملكي مع النجم البلجيكي إيدين هازارد والفرنسي ميندي ظهير أيسر ميندي، وضع اللاعب في موقف سيء للغاية، رغم محاولاته المتكررة الإعلان عن رغبته في البقاء في ملعب سنتياجو بيرنابيو وعد اللعب في مكان اخر.





كما وصرح فاسكيز من قبل قائلاً : " حتى الان لم أتكلم عن مستقبلي في مدريد، لكنني أريد الاستمرار مع الفريق فانا أملك عقداً بصحبة الفريق وأريد الالتزام به،وأنا أعشق ريال مدريد واتمنى البقاء هنا لأطول مدة ممكنة .





وانهى لاعب الريال حديثه : " لا أحد يعلم المستقبل، وانا أملك عقداً حتى عام 2021 في الوقت الحالي وأريد الالتزام به حتى نهاية المدة لكن كل شيء متوقف حتى فترة الانتقالات الصيفية القادمة ".



