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مايا مرسي: ختان الإناث عادة موروثة ليس لها سند ديني أو طبي (فيديو)

السبت 15/يونيو/2019 - 05:35 م
مايا مرسي: ختان الإناث عادة موروثة ليس لها سند ديني أو طبي (فيديو)
أرشيفية
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رقية جمال
 
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قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن ختان الإناث عادة موروثة ليس لها نصوص دينية او طبية، ومجرمة حسب القانون.

وأضافت "مرسي"، خلال حوارها مع مراسل فضائية "صدى البلد"، على هامش المؤتمر الصحفي للجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث، اليوم السبت، أن حملة "احميها من الختان" لن تكون فقط في الراديو ومواقع التواصل الاجتماعي، وإنما سيكون هناك حملة للتوعية بها على أرض الواقع.

وتابعت، أن الاحتفال باليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، كان يوم وفاة الفتاة بدور، والتي تحل ذكرى وفاتها غدًا، وهذا العام هناك حملة لمواجهة ختان الإناث لمدة شهر بحاله، تتضمن توجيه قوافل من المجلس القومي للمرأة، والقومي للأمومة والطفولة، على مستوى جميع المحافظات للتوعية بخطورة ختان الإناث.
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