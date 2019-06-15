مايا مرسي: ختان الإناث عادة موروثة ليس لها سند ديني أو طبي (فيديو)
السبت 15/يونيو/2019 - 05:35 م
رقية جمال
Advertisements
Advertisements
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن ختان الإناث عادة موروثة ليس لها نصوص دينية او طبية، ومجرمة حسب القانون.
وأضافت "مرسي"، خلال حوارها مع مراسل فضائية "صدى البلد"، على هامش المؤتمر الصحفي للجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث، اليوم السبت، أن حملة "احميها من الختان" لن تكون فقط في الراديو ومواقع التواصل الاجتماعي، وإنما سيكون هناك حملة للتوعية بها على أرض الواقع.
وتابعت، أن الاحتفال باليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، كان يوم وفاة الفتاة بدور، والتي تحل ذكرى وفاتها غدًا، وهذا العام هناك حملة لمواجهة ختان الإناث لمدة شهر بحاله، تتضمن توجيه قوافل من المجلس القومي للمرأة، والقومي للأمومة والطفولة، على مستوى جميع المحافظات للتوعية بخطورة ختان الإناث.
وأضافت "مرسي"، خلال حوارها مع مراسل فضائية "صدى البلد"، على هامش المؤتمر الصحفي للجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث، اليوم السبت، أن حملة "احميها من الختان" لن تكون فقط في الراديو ومواقع التواصل الاجتماعي، وإنما سيكون هناك حملة للتوعية بها على أرض الواقع.
وتابعت، أن الاحتفال باليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، كان يوم وفاة الفتاة بدور، والتي تحل ذكرى وفاتها غدًا، وهذا العام هناك حملة لمواجهة ختان الإناث لمدة شهر بحاله، تتضمن توجيه قوافل من المجلس القومي للمرأة، والقومي للأمومة والطفولة، على مستوى جميع المحافظات للتوعية بخطورة ختان الإناث.
Advertisements
- "القومي للمرأة": ختان الإناث جريمة تنتهك جسد الفتاة
- "العشماوي" الدولة المصرية عازمة بقوة للقضاء على ظاهرة "ختان الإناث"
- غدا.. قوافل وندوات توعوية بالمنيا ضمن اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث
- "القومي للمرأة" ينظم قافلتين للتوعية بمناهضة ختان الإناث في الشرقية
- "القومي للمرأة" بالشرقية ينظم قوافلا توعية في اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث
- محافظ الفيوم يشارك في اللقاء الجماهيري للقضاء على ختان الإناث (فيديو وصور)
- القومي للمرأة: ختان الإناث لا يمارس في محافظة مرسى مطروح
- "القومي للمرأة" يكشف جريمة جديدة ارتكبها الإخوان في حق الإناث
- عدالة ومساندة تنضم إلى حملة "شهر بدور" للتوعية بمخاطر ختان الإناث