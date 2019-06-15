أمريكا تعلن تمديد مهلة ‎العراق في استيراد الكهرباء من إيران

أعلنت وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، تمديد إعفاء العراق مدة ١٢٠ يوما من العقوبات التي فرضتها على إيران، مما يتيح له استيراد الكهرباء والغاز اللذين يعتمد عليهما بشدة.

وجاء ذلك بعد مفاوضات مطولة مع الولايات المتحدة حتى الأيام الأخيرة قبل انتهاء مهلة الإعفاء السابقة؛ حيث تصاعدت الأزمة بين واشنطن وطهران في الخليج، ويعد هذا القرار أمرا حيويا بالنسبة للعراق الذي يقع في منطقة حرارية ساخنة.



