"السادات" و"الكردي"ينضمان لمحاضري "أكاديمية معا"

تعاقد الإعلاميان وائل السادات، رئيس تحرير برنامج "الصدمة"، وشيماء الكردي، مقدمة النشرات الإخبارية بعدد من القنوات الفضائية، مع أكاديمية معًا، للإعلام والتدريب والتطوير.





ويقدم السادات، مادة "إعداد البرامج التليفزيونية"، والكورسات الخاصة بالبرامج المعدة لقنوات اليوتيوب، ضمن منحة الصحافة والإعلام التى تقدمها الأكاديمية، حول مهارات إعداد البرامج الجماهيرية فى التليفزيون.





بينما تبدأ شيماء الكردي، أولى محاضراتها فى فنون تقديم البرامج التليفزيوينة، مطلع الأسبوع المقبل، حيث تتناول مشوارها أمام الكاميرا وكيف بدأت حياتها العملية بتدريب فى قناة "الحدث"، العراقية أثناء دراستها بالجامعة.





وأكد الناقد، الدكتور رحاب الدين الهواري، مدير الأكاديمية، أن نشأة شيماء الكردي في أسرة تعشق اللغة العربية، وشقيقة تعمل مذيعة توك شو، هي الإعلامية أسماء الكردي، كان أول الأسباب التي شجعتها للوقوف أمام الكاميرا بثقة وتميز، كما أن عملها بالصحافة ساعدها كثيرا فى تقديم التقارير الناجحة وإجادة الحوار.





وأوضح أن عمل الإعلامي وائل السادات بالصحافة والأفلام الوثائقية، كان أحد مقومات نجاح أفكاره وبرامجه التي صارت علامة بارزة جماهيريا، والدليل على ذلك حصول برنامج الصدمة، على جائزة أفضل برنامج بالوطن العربي طوال 3 سنوات متتالية.