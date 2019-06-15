كاريلي يفجر مفاجأة عن حقيقة عرض تدريب الهلال

تحدث فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي كورينثيانز البرازيلي، عن حقيقة تلقيه عرض من الهلال، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل 2019-2020.

وقال كاريلي في تصريحات لصحيفة "globoesporte" البرازيلية: "أنا لا أعلم شيء عما تداولته الصحف عن مفاوضات نادي الهلال، أنا فقط أركز في الوقت الحالي مع كورينثيانز".

وتابع كاريلي: "وصل وكيل أعمالي باولو بيتومبيرا، من الصين قبل أيام قليلة، سألتقي به، وعندها فقط سأعرف هل تحصل على عرض من الهلال أم لا".

وأوضح أنه ليس لديه أي مشكلة في العودة إلى المملكة العربية السعودية من جديد، حيث قضى فترة رائعة هناك برفقة عائلته.

وأضاف كاريلي، أن مشكلته الوحيدة في الدوري السعودي، هو أن الوحدة كان لا يملك مقاومات كبيرة في البنية التحتية، على عكس الهلال مثلًا، الذي يُعد من أغنى الأندية في المملكة.

وكان فابيو كاريلي "45 سنة"، قد خاض تجربة تدريبية في المملكة العربية السعودية، عندما تولى القيادة الفنية لفريق الوحدة، قبل أن يرحل بالشرط الجزائي، بعد تلقيه عرضًا من كورينثيانز.