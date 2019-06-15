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واشنطن تمدد لـ3 أشهر إعفاء العراق عن عقوباتها ضد إيران

السبت 15/يونيو/2019 - 03:01 م
واشنطن تمدد لـ3 أشهر إعفاء العراق عن عقوباتها ضد إيران
العراق وإيران - أرشيفية
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وكالات
 
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أكدت مصادر حكومية عراقية لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة مددت لثلاثة أشهر إضافية إعفاء العراق من عقوباتها المفروضة على صادرات الطاقة الإيرانية.

 

وأوضح مصدران حكوميان للوكالة اليوم السبت أن الولايات المتحدة سمحت للعراق مواصلة استيراد الغاز الإيراني لتلبية احتياجاته في مجال الطاقة خلال تلك الفترة.

 

وأكد مصدر ثالث أن واشنطن منحت هذا الإعفاء لبغداد أثناء مكالمة هاتفية جرت أمس بين رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

 

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" هذا الخبر نقلا عن مسؤولين عراقيين، مشيرة إلى أن القرار الأمريكي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 19 يونيو ويشمل واردات الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية من إيران.

وسبق أن مددت الإدارة الأمريكية عدة مرات الإعفاء الممنوح في نوفمبر الماضي للعراق في هذا المجال، مطالبة بغداد في الوقت نفسه بالمضي قدما في تطوير البنى التحتية الخاصة بها في مجال الطاقة استنادا إلى مواردها لكسر اعتمادها على الطاقة الإيرانية.

 

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شددت عقوباتها ضد إيران منذ انسحابها في مايو العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة "5+1" الدولية في عام 2015، وأعلنت واشنطن في وقت سابق من العام الجاري عن قرارها إلغاء جميع الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول عن العقوبات ضد صادرات النفط الإيرانية.

 

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