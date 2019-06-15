قبل أجيري.. كل ما قدمه المدربون الأجانب لمنتخب مصر في أمم إفريقيا (أرقام)

يستعد المكسيكي "خافيير أجيري" لقيادة منتخب مصر في النسخة الثانية والثلاثين من بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتي 19 يوليو المقبل.

وسيكون "أجيري" المدرب رقم 8 الذي يتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، حيث سبقه 7 مدربين قادوا الفراعنة في العرس الإفريقي، ونجح اثنين فقط بالتتويج باللقب القاري مع المنتخب المصري.

ويستعرض "الفجر الرياضي" المدربين الأجانب الذين قادوا منتخب مصر في أمم إفريقيا قبل المكسيكي "أجيري":-

1- بال تيتكوس

يعتبر المجري بال تيتكوس واحد من أبرز المدربين في تاريخ الكرة المصرية، قاد منتخب مصر للتتويج بثاني ألقابه في بطولة أمم إفريقيا 1959، وكانت تقام البطولة وقتها بمشاركة 3 منتخبات فقط (مصر - اثيوبيا - السودان)، وفاز المنتخب الوطني بمباراتيه وحصد 4 نقاط (الفوز بنقطتين وقتها)، واعتلي الترتيب وحصد اللقب القاري، وأصبح "تيتكوس" اول مدرب أجنبي يتوج بلقب البطولة الإفريقية عبر تاريخها.

2- ديتمار كرامر

تولي المدرب الألماني ديتمار كرامر القيادة الفنية لمنتخب مصر عام 1971 واستمر معه حتي 1974، وقاد منتخبنا الوطني في بطولة أمم إفريقيا 74 التي استضافتها مصر، لكنه ودع البطولة من الدور نصف النهائي على يد منتخب الكونغو "زائير سابقًا" بعد خسارته 3-2.

وحصد منتخب مصر المركز الثالث في بطولة الأمم الإفريقية بعدما فاز على الكونغو برازفيل 4 -0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

3- مايكل سميث

الويلزي مايكل سميث واحد ممن ساهموا في صناعة أمجاد منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، ونجح "سميث" في قيادة منتخبنا الوطني لاعتلاء منصة التتويج الإفريقية مجددًا بعد غياب 27 عامًا، حيث قاد الفراعنة لحصد لقب البطولة الإفريقية عام 1986 والتي اقيمت في مصر، وذلك بعدما تغلب في المباراة النهائية على الكاميرون بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح، ويعتبر المدرب الويلزي هو آخر مدرب أجنبي يحصد لقب البطولة مع منتخب مصر.

كما قاد "سيميث" منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 1988، لكن ودع منتخبنا الوطني البطولة من الدور الأول، بعد خسارة أمام الكاميرون وتعادل مع نيجيريا وفوز وحيد على كينيا.

4- بوركارد بابي

من المدربين الأجانب الذين قادوا منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، المدرب الألماني "بوركارد بابي" وتولي قيادة الفراعنة في الفترة من 1975 وحتي 1977.

قاد "بوركارد بابي" منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 1976 وكانت تقام البطولة بنظام مجموعتين يتأهل من كل مجموعة أول وثاني ويتم لعب الدور النهائي بنظام المجموعة، وتأهل منتخب مصر كـ"ثان" لمجموعته خلف غينيا، وفي المرحلة النهائية، خسر 3 مباريات أمام نيجيريا وغينيا والمغرب وتذيل الترتيب.

5- رود كرول

الهولندي رود كرول تولي قيادة منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقيا عام 1996، وتغلب على منتخب أنجولا 2/1، كما فاز على منتخب جنوب إفريقيا 1/0 وخسر أمام الكاميرون 2/1، وقاد الفراعنة للصعود لدور الثمانية بالبطولة ولكنه تلقي هزيمة فادحة أمام منتخب زامبيا بنتيجة 3/1 وودع البطولة.

6- جيرار جيلي

الفرنسي جيرار جيلي تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2000 وحقق 3 انتصارات متتالية في دور المجموعات على منتخبات زامبيا، والسنغال، وبوركينا فاسو، وتوقع الكثيرون منافسة مصر على لقب البطولة القارية، لكن كانت المفاجئة بخروج الفراعنة من دور الثمانية على يد منتخب تونس بعدما خسر أمامه بهدف دون مقابل.

7- كوبر

الأرجنتيني كوبر من المدربين الاجانب الذين قادوا منتخبنا الوطني في بطولة أمم إفريقيا وتحديدًا في نسخة البطولة 2017 بالجابون، وتمكن المدرب الأرجنتيني من قيادة الفراعنة للوصول للمباراة النهائية للبطولة، لكنه خسر اللقب القاري في النهاية أمام منتخب الكاميرون حيث خسر بنتيجة 2/1.