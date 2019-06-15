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مصطفى قمر يضم 3 أغاني لألبومه الجديد من توقيع عمرو المصري

السبت 15/يونيو/2019 - 02:52 م
مصطفى قمر يضم 3 أغاني لألبومه الجديد من توقيع عمرو المصري
مصطفى قمر
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نور طلعت
 
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انتهى المطرب مصطفي قمر، من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد، حيث يتواجد 'قمر' يوميًا في ستوديو لتسجيل الأغاني المتبقية استعدادًا لطرحه يوليو المقبل.

وضم مصطفي، مؤخرًا 3 أغاني جداد للألبوم من توقيع الشاعر عمرو المصري، ويكون عنوان أغاني "اسمه إيه"، و"سيطرة"، و"في كل مكان"، وتعاون في تلحين هذه الأغاني الملحن سامر أبو طالب، والملحن علي نور.

تعاون 'قمر' في هذا الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.

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