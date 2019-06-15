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مساعد وزير الخارجية الأسبق يحذر من حرب عالمية جديدة

السبت 15/يونيو/2019 - 02:31 م
مساعد وزير الخارجية الأسبق يحذر من حرب عالمية جديدة
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رقية جمال
 
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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تعقيبًا على البيان الختامي لقمة التعاون وبناء الثقة في روسيا، إنه من الواضح أن هذا البيان مساندة للدول الكبرى في أسيا التي تعاني من محاولة فرض قيود على تجارتها تجاة أكبر سوق في العالم وهو السوق الأمريكي.

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية تخالف قواعد التجارة العالمية، وما تقول به منظمة التجارة العالمية بأنها تفرض قيود على وارداتها من الصين وأقرب شركها أوروبا واليابان وهذا التلاعب سيؤدي لنوع من التقلص في التجارة العالمية، وهذا ليس في مصلحة أحد.

وتابع، أننا بصدد حرب عالمية جديدة لكنها تأخذ شكل اقتصادي بين أمريكا والصين، فهي حرب تخفيض العملات، وتخفيض قيمة العملة المحلية لاكتساب تنافسية في السوق، وفرض رسوم جمركية حماية ضد الصادرات الصينية للولايات المتحدة.
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المزيد عن: فى العالم حرب عالمية حرب الخارجية
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