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"برلماني" يطالب الحكومة بوضع خطة إعادة هيكلة الجمعيات التعاونية الزراعية

السبت 15/يونيو/2019 - 02:31 م
برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة إعادة هيكلة الجمعيات التعاونية الزراعية
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إسلام شعراوي
 
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تقدم النائب ممتاز دسوقي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الحكومة، ووزارة الزراعة، لضرورة وضع خطة إعادة هيكلة الجمعيات التعاونية الزراعية، وعودة دور الارشاد الزراعي.

وأشار دسوقي، إلى تراجع دور وأعداد الجمعيات، فبعدما كانت 6.3 آلاف جمعية في ثمانينات القرن الماضي، وصلت نحو 5.6 آلاف جمعية في عام 2017، وشدد على ضرورة توفير قاعدة بيانات شاملة حول المحاصيل الزراعية بالجمعية وأسعار بيعها وحالة تكدس المحصول لكل سوق من عدمه، مؤكدًا أن تفعيل دور الإرشاد الزراعي ونجاحه في خدمة المزارع وزيادة الإنتاج الزراعي يعتمد على توفير حقول الإرشاد الزراعي بالأعداد المطلوبة لمختلف المحاصيل الزراعية لتغطي غالبية القرى، توفير نظام التواجد الفعلي والحقيقي للمرشدين الزراعيين بالجمعية.

وطالب النائب البرلماني بتوفير التمويل الكافي لقيام نظام إرشادي جيد وفعال، ورفع كفاءة المرشد الزراعي من خلال إلحاقه بالدورات التدريبية المنتظمة في مجالات زراعية مختلفة، وتوفير توفير وسائل اتصال ووسائل نقل كافية لكل المرشدين الزراعيين بالقرية والمركز الإداري، والعمل على تشجيع استخدام طريقة خدمة الإرشاد بالمحمول والتي تتبناها وزارة الزراعة حاليا.
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المزيد عن: النائب ممتاز دسوقي الجمعيات التعاونية
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