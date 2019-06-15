المعارضة السورية: إفشال هجومين للقوات الحكومية في حماة

أعلنت فصائل المعارضة السورية، إفشال هجومين للجيش السوري والقوات الموالية اليوم السبت، على مناطق في ريف حماة وسط سوريا.

وقال المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر، النقيب ناجي مصطفى : "تصدت فصائل المعارضة لهجومين متلاحقين للقوات الحكومية السورية، والمدعومة بمقاتلين من القوات الروسية والايرانية وميليشيا الدفاع الوطني التابع للجيش السوري على محاور قريتي تل ملح والجبين ومدرسة الظهرة في ريف حماة الشمالي.

وأشار إلى مقتل أكثر من 25 عنصراً وإصابة العشرات بجروح من القوات المهاجمة، لافتاً إلى أن بين القتلى مجموعة من القوات الروسية".

وأضاف المتحدث: "تمكن مقاتلو المعارضة من تدمير عربة نقل جنود "BMP" على جبهة تل ملح وأغتنام دبابة على محور الجبين".

من جانبه، قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير: "وصلتنا من مصادرنا في مستشفى حماة الوطني أن أكثر من 60 عنصراً من القوات الحكومية والروسية وصلوا الى المستشفى اليوم بعد محاولة التقدم الفاشلة على جبهة تل ملح والجبين".

وكشف القائد العسكري عن أن "هجوم القوات الحكومية والروسية على مناطق سيطرة المعارضة يأتي بعدم رفضنا الهدنة التي طلبها الروس، ونتوقع خلال الساعات القادمة تصعيداً كبيراً في القصف الجوي على مناطق ريف حماة وإدلب بعد فشل الهجوم البري".

بدوره أكد قائد ميداني في القوات الحكومية السورية سيطرة الجيش السوري، على حاجزين على أطراف تل ملح خلال هجوم مفاجئ وسريع من قبل قوات الجيش العربي السوري.

وأضاف القائد الميداني: "دفعت فصائل المعارضة أعداداً كبيرة من المقاتلين على جبهة تل ملح وتم تدمير عدد من السيارات التي تحمل المسلحين قبل وصولها إلى خطوط الجبهة".

وأقرت قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية غرب سوريا بفشل الهجوم الذي قامت به القوات الحكومية السورية على منطقتي تل ملح و الجبين في شمال حماة.

وقال المتحدث باسم القاعدة أليكسندر إيفانوف، على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد تم تكثيف الضربات الجوية من سلاح الجو الروسي وحاولت القوات البرية بمساندة قاذفاتنا الجوية لكنها لم تتمكن من تحقيق تقدم ملحوظ في المنطقة، لقد خسرت القوات الحكومية آلية و ثمانية مقاتلين و17 جريحاً ".