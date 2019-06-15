هذه المأكولات تبتعد عنها النجمات حفاظا على رشاقتهن

هذه هي الأطعمة التي تتصدر قائمة المأكولات التي تتجنبها النجمات للحفاظ على رشاقتهن وجمال بشرتهن وصحة شعرهن.





ميغن فوكس Megan Fox تتجنب الألبان

في حين ينظر العديد من الناس الى ان الألبان تحتوي على البروتين التي يحتاجها الجسم، لكن الجسم يستعمله أولاً كالاكتوز، أو سكر الحليب. هذه السكريات الموجودة هي التهابات، ويمكن أن تسبب بحساسيات السكر ومشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والغازات. ما يؤثر سلباً على صحة البشرة ورطوبتها.





بالإضافة الى ان البالغين ليس لديهم القدرة على الاستفادة من منتجات الألبان كمواد غذائية كاملة. في الواقع، منتجات الألبان تمنع الاستخدام الكامل لمسارات الأكسجين لدينا، وهذا هو السبب وراء تجنب الرياضيين تناول منتجات الألبان قبل أو مباشرة بعد التدريبات.





جيسيكا بيل Jessica Biel تجنب الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة، هي عادة أكثر صعوبة في الهضم، وبالتالي تحد من السعرات الحرارية، كما يمكن أن تسبب في رغبة شديدة في اكل السكر و الدهون للتعويض عن الاحتياجات اليومية من الطاقة. وعند نقص الحديد من الجسم يؤثر ذلك سلباً على جمال وقوة الأظافر كما يؤذي صحة الشعر. في حال الحمية ينصح باختيار الأطعمة المؤلفة من عنصر واحد مثل البطاطا والشوفان والدجاج والسمك واللحم الخالية من الدهون والخضروات والفواكه.





تايلور تشيللينغ Taylor Schilling لا تشرب العصير

العصير الغير طازج والبارد لا يقدم اي فوائد غذائية كما انه لا يحتوي على الألياف من الفواكه والخضروات، وهي التي تحتجز فيها الجزء الأكبر من الفوائد. كما ان العصير الذي يحتوي على كميات منخفضة جدا من الألياف، يخترق بسرعة في مجرى الدم، مما يسبب في ارتفاع فوري في نسبة السكر في الدم، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان الطاقة والخمول في غضون دقائق.





بالترو Gwyneth Paltrow تبتعد عن الصويا

إذا كنت نباتية، قد يكون فول الصويا مصدرا رئيسيا للبروتين بالنسبة لك، ولكنه أيضا يحتوي على الأحماض الأمينية التي يصعب استيعابها. وهي تحتوي على كمية عالية من هرمون الاستروجين، المسبب الرئيسي للعديد من السرطانات، (في المقام الأول سرطان الثدي) لدى الرجال والنساء.





كورتني كوكس Courtney Cox تتجنب الفواكهة المجففة