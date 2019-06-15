تدشين حملة مكبرة لضبط المخالفين لاستخدام مياه الشرب في الخارجة
السبت 15/يونيو/2019 - 01:03 م
هدير محمود
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دشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، حملة مكبرة لضبط المخالفين في استخدام مياه الشرب في غرض ري الزراعات بنطاق مدينة الخارجة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لترشيد استخدامات المياه وتوفيرها للمواطنين في الغرض المخصص له.
وقال، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة المهندس مجدي الطماوي، إن الحملة مكونة من لجنة مشكلة من الجهات المعنية لضبط المخالفين، وسيتم استخدام كافة الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر ضدهم ووقف إشتراكهم في حال تكرار المخالفة.
وقال، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة المهندس مجدي الطماوي، إن الحملة مكونة من لجنة مشكلة من الجهات المعنية لضبط المخالفين، وسيتم استخدام كافة الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر ضدهم ووقف إشتراكهم في حال تكرار المخالفة.
وأضافالطماوي، أنه يتم حاليا ضخ مياه الشرب 24 ساعة في كافة أحياء المدينة لتوفير احتياجات المواطنين منها، موضحا بأن الأحياء التي تشكو من ضعف المياه كأرض السلام والنور هي التي تتخللها الزراعات حيث يستهلك أصحابها مياه الشرب في غرض الري الزراعي مما يؤثر علي وصول المياه لباقي المنازل.
وأشار الطماوي بأن منع استخدام المياه في غير الغرض المخصص له سيساهم في الحفاظ علي سلامة الإنشاءات بالكتل السكنية المحيطة بالزراعات وكذلك يوفر المياه بشكل دائم للمواطنين في الاستخدام المنزلي.
وأشار الطماوي بأن منع استخدام المياه في غير الغرض المخصص له سيساهم في الحفاظ علي سلامة الإنشاءات بالكتل السكنية المحيطة بالزراعات وكذلك يوفر المياه بشكل دائم للمواطنين في الاستخدام المنزلي.
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