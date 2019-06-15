سكرتير شعبة الدواجن: نتمنى وجود مجلس متجانس يخدم تجار العاصمة





قال عبد النبي عبد العال سكرتير شعبة الدواجن بغرفة القاهرة في انتخابات غرفة القاهرة التي تجري حاليًا بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر أن الإقبال المتزايد على انتخابات غرفة القاهرة يدل على وعى التجار في اختيار أفضل من يمثلهم في الدورة الجديدة.





ونوه عبد العال إلى أنه يتمني وجود مجلس متجانس يخدم تجار العاصمة في الفترة القادمة مشيدًا بدور المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة الحالي والمرشح لرئاستها في الدورة الجديدة بعد الإنجازات التي قام بها خلال فترة تولية مجلس إدارة الغرفة.





وانطلقت اليوم فعاليات انتخابات غرفة القاهرة التجارية وسط إقبال عدد كبير من التجار الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملة الانتخابية.