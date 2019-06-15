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الرئيس الأفغاني يشدد على ضرورة حرمان الإرهابيين من الملاذات الآمنة

السبت 15/يونيو/2019 - 11:57 ص
الرئيس الأفغاني يشدد على ضرورة حرمان الإرهابيين من الملاذات الآمنة
الرئيس الأفغاني عبد الله عبد الله
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وكالات
 
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شدد الرئيس الأفغاني، عبد الله عبد الله، على أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الإرهاب وحرمان الإرهابيين من الوصول إلى ملاذات آمنة.

 

وقال عبد الله - خلال قمة "التعاون وإجراءات بناء الثقة في آسيا" الخامسة المنعقدة في عاصمة طاجيكستان ، إنه يجب حرمان الإرهابيين من الأدوات والمنشآت التي تمكنهم من القيام بأنشطة إرهابية، مضيفا أن التهديدات التي تأتي من الإرهاب لا تزال ضمن أكبر التحديات التي تواجه أفغانستان والمنطقة.

 

وحسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم السبت، أشار عبد الله إلى ضرورة زيادة التعاون الدولي والإقليمي للوصول إلى هذا الهدف؛ إذ إنه ليس بوسع دولة أن تحل مشكلة الإرهاب بمفردها، مؤكداً أن أمن ورخاء المنطقة يمكن أن يتحققا فقط من خلال التعاون الإقليمي.

 

كما أكد الرئيس الأفغاني ضرورة التصدي بشكل كامل لتحديات الزيادة السكانية وتغيير المناخ والفقر والفساد والصراعات المسلحة والتطرف وتهريب المخدرات والأسلحة وتهديد الإرهاب.

 

ووصل عبد الله إلى طاجيكستان أمس،الجمعة، حيث التقى بعدد من قادة دول آسيا الوسطى على هامش المؤتمر المنعقد في العاصمة دوشنبه، ومنهم الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن، حيث بحثا العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وقضايا السلام والأمن في المنطقة.

 

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