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” لوسيانو أكوستا ” يدخل حسابات الأهلي

السبت 15/يونيو/2019 - 11:30 ص
” لوسيانو أكوستا ” يدخل حسابات الأهلي
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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أعلنت مصادر مقربة من النادي الأهلي سعي الإدارة للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لوسيانو أكوستا لاعب نادي سي يونايتد الأمريكي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت المصادر أن هناك مفاوضات مع اللاعب خاصة ً وأنه في الفترة الحرة بعقده ويمكنه التوقيع لأي نادي.

ولم يتم بعد عن قيمة العرض المقدم لـ”أكوستا” الذي تتنافس عليه أندية أجنبية مثل مان سيتي الإنجليززي وباريس سان جيرمان.

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