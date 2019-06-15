أحمد حاتم: الأدوار المركبة "مسلية"..وياسمين صبري صديقة حقيقية (فيديو)

كشف الفنان أحمد حاتم، عن سبب حماسه لدور "أدهم" في مسلسل "حكايتي" أمام الفنانة ياسمين صبري، مؤكداً أن نوعية الدور لم تكن جديدة عليه، وغير مختلفة عن شخصيات جسدها من قبل، أبرزها "نائل" في مسلسل "ابن حلال"، و"حسن" في مسلسل "حلاوة الدنيا".





وأضاف "حاتم" في تصريحاته لبرنامج "عرب وود"، أن قبوله للدور جاء من منطلق استمتاعه بتجسيد الشخصيات التي تعاني صراع داخلي مع نفسها، مؤكداً أنه يراها "مسلية" اثناء التمثيل، وأعرب عن سعادته بنجاح الدور والمسلسل لدى الجمهور في شهر رمضان.



