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أحمد حاتم: الأدوار المركبة "مسلية"..وياسمين صبري صديقة حقيقية (فيديو)

السبت 15/يونيو/2019 - 10:22 ص
أحمد حاتم: الأدوار المركبة مسلية..وياسمين صبري صديقة حقيقية (فيديو)
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سارة إبراهيم
 
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كشف الفنان أحمد حاتم، عن سبب حماسه لدور "أدهم" في مسلسل "حكايتي" أمام الفنانة ياسمين صبري، مؤكداً أن نوعية الدور لم تكن جديدة عليه، وغير مختلفة عن شخصيات جسدها من قبل، أبرزها "نائل" في مسلسل "ابن حلال"، و"حسن" في مسلسل "حلاوة الدنيا".


وأضاف "حاتم" في تصريحاته لبرنامج "عرب وود"، أن قبوله للدور جاء من منطلق استمتاعه بتجسيد الشخصيات التي تعاني صراع داخلي مع نفسها، مؤكداً أنه يراها "مسلية" اثناء التمثيل، وأعرب عن سعادته بنجاح الدور والمسلسل لدى الجمهور في شهر رمضان.


ووصف "حاتم" ياسمين صبري، بأنها "صديقة حقيقية"، معرباً عن استمتاعه بالعمل معها خلال المسلسل، وأضاف أن نجاح العمل اعتمد على قصته الجديدة والمختلفة عن غيره، وأشار إلى حماسه لعرض فيلم "الكنز" الجزء الثاني، وانشغاله بتحضير فيلم جديد.


"حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في بطولته ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، هنادي مهنى، وفاء عامر، نهال عنبر، جميل برسوم، تامر شلتوت، سارة نخلة، دنيا المصري، وسارة التونسي.


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