الاثنين.. المجلس البريطاني يطلق "تراثيات 5" برعاية المتحف الإسلامي

يطلق متحف الفن الإسلامي النسخة الخامسة من معرض الحرف التراثية تحت عنوان "تراثيات 5"، بمقر المجلس الثقافي البريطاني في العجوزة، الاثنين 17 يونيو.





يفتتح المعرض السيد الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، وإليزابيث وايت مدير المجلس الثقافي البريطاني في تمام الساعة الحادية عشرة.





ويأتي المعرض في إطار استمرارا مسيرة متحف الفن الإسلامي، بإحياء وعرض الحرف التراث وتحت رعاية السيدة الأستاذة إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف.



