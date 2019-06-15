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مظاهرة حب لتايلور سويفت على تويتر بعد طرحها لأغنية لحقوق المثليين

السبت 15/يونيو/2019 - 08:38 ص
مظاهرة حب لتايلور سويفت على تويتر بعد طرحها لأغنية لحقوق المثليين
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أحمد جمال أحمد
 
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على غير العادة، اعلنت تايلور سويفت طرح ألبوم جديد بعد عام واحد من طرحها لآخر ألبوماتها، ريبوتيشن، وذلك بطرحها لبوستر الألبوم الجديد رسميا على صفحتها الخاصة على انستجرام.

 

وسيكون الألبوم الجديد باسم lover، وسيضم 9 أغنيات جديدة تتعامل خلالهم تايلور مع عدد من أبرز صناع الأغاني في العالم منهم إيد شيران.

 

وطرحت تايلور أغنية "سينجل" من الألبوم قبل طرحه كاملا بالأسواق، كانت بعنوان You Need To Calm Down، وكانت بالكامل كدعم لحقوق المثليين.

 

ومقابل ذلك حظيت تايلور بالعديد من عبارات الاستحسان من متابعيها من هذه الفئة على حساباتها الخاصة على موقع تويتر وموقع انستجرام.

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