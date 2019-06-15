اليوم.. 8 آلاف و470 طالبا يؤدون امتحان "استاتيكا" بالثانوية العامة في الدقهلية

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يؤدى طلاب الثانوية العامة في مدينة المنصورة المقيدين بشعبة علمى رياضيات، اليوم السبت، امتحان الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" للصف الثالث الثانوى.



ويؤدي الامتحانات 118،071 طالبًا وطالبة، في الشعبة العلمية (رياضيات) على مستوى الجمهورية منهم و٨٤٧٠ علمى رياضة على مستوى محافظة الدقهلية.



كما يؤدي الامتحانات 373 طالبا وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا حتى تاريخه.



وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.



كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزًا، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، وبلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156،371 مشاركا، وبلغ عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.