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سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

السبت 15/يونيو/2019 - 07:11 ص
سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد
سفارة أمريكية - صورة أرشيفية
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أفادت مصادر أمنية عراقية بسقوط صاروخ على مبنى قرب السفارة الأمريكية في "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد، بحسب ما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي، نقلته قناة "السومرية"، اليوم الجمعة أن "صاروخا من نوع "كاتيوشا" سقط على منزل مدني في منطقة الجادرية وسط بغداد"، مؤكدا البيان أن الحادث لم يؤدِ إلى وقوع أي خسائر.
 
وتقع منطقة الجادرية قرب "المنطقة الخضراء" التي تضم عددا من السفارات الأجنبية، بما فيها الأمريكية.

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