طرح الترجمة العربية لـ"الحب يدوم ثلاث سنوات"

صدر حديثا عن المركز الثقافي العربي رواية " الحب يدوم ثلاث سنوات " للمؤلف والمخرج فريديريك بيغبيديه، وترجمة: حسين عمر.

ومن أجواء الرواية:

"تعيش البعوضة يومًا واحدًا، والوردة ثلاثة أيام.

يعيش القطّ ثلاث عشرة سنة، والحب ثلاث سنوات. هذه سنّة الحياة".



"الحبّ معركة خاسرة سلفًا"

في البداية، يكون كلّ شيء جميلاً، حتى أنت. تُصاب بالدهشة ولا تصدّق أنّك عاشقٌ إلى ذلك الحدّ. يحمل كلّ يوم حمولته الخفيفة من المعجزات. تتصوّر أن لا أحد على وجه الأرض قد عرف أبداً هذا القدر من السعادة. السعادة موجودة وبسيطة، فهي بكلّ بساطة عبارة عن وجه.





في السنة الثانية، تبدأ الأمور تتغيّر تدريجياً فتصبح حنوناً، بعد أن كنتَ عاشقاً. تدافع عن الزواج أمام أصدقائك وزملائك العُزّاب الذين لا يعودون يتعرّفون عليك، ممتنعاً عن النظر إلى الآنسات النَّضِرات اللواتي يُنِرْن الشارع.



في السنة الثالثة، لا تعود تُحجم عن النظر إلى الآنسات النَّضِرات اللواتي يُنِرن الشارع. ولا تعود تتكلّم مع زوجتك. تمضي ساعات كاملة معها في المطعم بالإصغاء إلى أحاديث الجالسين إلى الطاولات المجاورة. تبدأ بالإكثار من الخروج من البيت والعودة في وقتٍ متأخرّ لكي تتجنّب واجبكَ الزوجي".



هل يدوم الحبً حقاً ثلاث سنوات؟

فريديريك بيغبيديه: كاتب، ناقد أدبي، مقدّم برامج، ومخرج سينمائي فرنسي. تُرجمت رواياته إلى أكثر من ثلاثين لغة ونالت العديد من الجوائز العالمية. "الحب يدوم ثلاث سنوات" من رواياته الأكثر شهرة، وقد استوحاها من حياته الخاصة وحوّلها إلى فيلم سينمائي، مكرّراً النجاح الذي حقّقه الكتاب.







