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الكشف عن سر فشل كبري صفقات برشلونة

السبت 15/يونيو/2019 - 03:34 ص
الكشف عن سر فشل كبري صفقات برشلونة
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أحمد عصام
 
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كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أسباب فشل صفقة إنتقال اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب نادي اياكس امستردام حتى الآن إلى نادي برشلونة.


واقترب الشاب الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب نادي اياكس امستردام، من التعاقد مع الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.


وكان يملك نادي برشلونة إتفاقا مع دي ليخت خلال شهر مارس الماضي، ولكن رايولا وكيل أعمال اللاعب نجح في إيجاد عقد بمبلغ أفضل مع نادي باريس سان جيرمان.


يذكر أن نادي برشلونة الإسباني متمسك بعدم زيادة العرض المقدم لماتياس دي ليخت ونادي اياكس امستردام.

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