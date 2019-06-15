النائب محمد الكومي: حكومة "مدبولي" تعمل بكل طاقتها لمواكبة إنجازات الرئيس السيسي

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أكد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ومع مرور عام على تشكيلها، قدمت الكثير من الإنجازات التي يشعر بها المواطن وتعمل بكل طاقتها من أجل مواكبه الانجازات التي يحققها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمختلف القطاعات.



وأضاف الكومي، أن كافة الوزرات بذلت كل طاقتها من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين علي كافة المستويات، مشيرًا إلي أن البرلمان يتابع برنامج الحكومة من خلال التقرير المقدم من رئيس الحكومة كل 6 أشهر ويتم أحالته إلى اللجان المختصة لتقييمه ودراسته، وتقديم ملاحظاته عليه إلى هيئة مكتب البرلمان ثم يعرض بدوره على الجلسة العامة لمناقشة التقرير وأخذ ملاحظات النواب عليه.



وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلي أن هناك ملفات ومشروعات التي تنفذها الوزارات المختلفة تحتاج للوقت لكى يتم تقييمها وهذا يتم اخذه في الاعتبار اثناء المناقشة.