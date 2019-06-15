ياسمين الخطيب تعلن عن مفاجأة اقتحامها عالم السينما بـ"2 طلعت حرب"

أ

علنت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، اقتحامها عالم السينما، من خلال فيلم "2 طلعت حرب"، للمخرج مجدي أحمد علي.





ونشرت الخطيب على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعها بالمخرج أحمد علي وفريق عمل الفيلم.





وعلقت على الصورة قائلة: "قريبًا.. أول تجربة في السينما، مع أستاذنا الكبير مجدي أحمد علي فيلم "2 طلعت حرب"، قصة وسيناريو العزيزة هنزادة فكري".



